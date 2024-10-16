DOLAR
34,18 0,12%
EURO
37,18 0,29%
ALTIN
2.946,26 -0,62%
BITCOIN
2.309.072,55 -1,31%

Malatya'da Deprem Sonrası Eğitim Merkezleri Açık Kalacak

Malatya'da 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 merkez sabaha kadar hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:51
Malatya'da Deprem Sonrası Eğitim Merkezleri Açık Kalacak

Malatya'da Deprem Sonrası Önlemler

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bölgede etkili oldu. Bu şartlar altında, Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim merkezleri ve semt konaklarının gece boyunca hizmet vereceğini duyurdu.

Açık Olacak Merkezler

Belediyeden yapılan açıklamada, deprem sonrası acil durumlarda destek sağlamak amacıyla belirlenen merkezlerin sabaha kadar açık kalacağı bildirildi. Bu merkezlerde vatandaşlara sıcak yiyecek ve içecek temin edileceği ifade edildi.

Hizmet Verecek Merkezler

Aşağıdaki merkezler hizmet verecek:
  • Battalgazi Eğitim Merkezi
  • Çarmuzu-Kiltepe Semt Konağı
  • Kernek Külliyesi
  • Melekbaba Semt Konağı
  • Özalper Semt Konağı
  • Salköprü Semt Konağı
  • Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi
  • Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi
  • Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi
  • Tandoğan Eğitim Merkezi
  • Tecde Eğitim Merkezi
  • Yeşiltepe Semt Konağı

Bu merkezlerin açılıp açık kalması, depremden etkilenen vatandaşlar için önemli bir destek sağlama amacı taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Deprem Anında Annenin Kahramanlığı Güvenlik Kamerasında
2
Diyarbakır'da Narin Güran Kütüphanesi Açıldı
3
Efkan Ala'dan Bakan Şimşek'in Ekonomik Sunumuna Açıklama
4
CHP Lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek
5
Bursa'da Üç Kişinin Cinayeti: Şüpheliler Yakalandı
6
Kahramanmaraş'ta Beton Blok Yüklü Tır Devrildi
7
Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmen Teknesi Battı: 1 Ölü

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı