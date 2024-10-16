Malatya'da Deprem Sonrası Eğitim Merkezleri Açık Kalacak

Malatya'da Deprem Sonrası Önlemler
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bölgede etkili oldu. Bu şartlar altında, Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim merkezleri ve semt konaklarının gece boyunca hizmet vereceğini duyurdu.
Açık Olacak Merkezler
Belediyeden yapılan açıklamada, deprem sonrası acil durumlarda destek sağlamak amacıyla belirlenen merkezlerin sabaha kadar açık kalacağı bildirildi. Bu merkezlerde vatandaşlara sıcak yiyecek ve içecek temin edileceği ifade edildi.
Hizmet Verecek MerkezlerAşağıdaki merkezler hizmet verecek:
- Battalgazi Eğitim Merkezi
- Çarmuzu-Kiltepe Semt Konağı
- Kernek Külliyesi
- Melekbaba Semt Konağı
- Özalper Semt Konağı
- Salköprü Semt Konağı
- Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi
- Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi
- Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi
- Tandoğan Eğitim Merkezi
- Tecde Eğitim Merkezi
- Yeşiltepe Semt Konağı
Bu merkezlerin açılıp açık kalması, depremden etkilenen vatandaşlar için önemli bir destek sağlama amacı taşıyor.