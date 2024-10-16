Malatya'da Deprem Sonrası Eğitim Merkezleri Açık Kalacak

Malatya'da Deprem Sonrası Önlemler

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bölgede etkili oldu. Bu şartlar altında, Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim merkezleri ve semt konaklarının gece boyunca hizmet vereceğini duyurdu.

Açık Olacak Merkezler

Belediyeden yapılan açıklamada, deprem sonrası acil durumlarda destek sağlamak amacıyla belirlenen merkezlerin sabaha kadar açık kalacağı bildirildi. Bu merkezlerde vatandaşlara sıcak yiyecek ve içecek temin edileceği ifade edildi.

Hizmet Verecek Merkezler

Battalgazi Eğitim Merkezi

Çarmuzu-Kiltepe Semt Konağı

Kernek Külliyesi

Melekbaba Semt Konağı

Özalper Semt Konağı

Salköprü Semt Konağı

Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezi

Şehit Engin Tilbaç Eğitim Merkezi

Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi

Tandoğan Eğitim Merkezi

Tecde Eğitim Merkezi

Yeşiltepe Semt Konağı

Bu merkezlerin açılıp açık kalması, depremden etkilenen vatandaşlar için önemli bir destek sağlama amacı taşıyor.