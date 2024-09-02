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Malatya'da Deprem Sonrası Hızlı Yeniden İnşa Süreci

Vali Yavuz, ağır hasarlı binaların yıkım ve inşaat sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:46
Malatya'da Deprem Sonrası Hızlı Yeniden İnşa Süreci

Malatya Valisi’nden Yeniden İnşa Açıklaması

Malatya'da düzenlenen basın toplantısında Vali Seddar Yavuz, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından orta hasar taşıyan binaların durumunu değerlendirdi. Vali Yavuz, "Şu anda orta hasardan ağır hasara dönen binalar var. Hızlıca yıkacağız, hızlı inşa edeceğiz ama kendimize menfaat sağlamayacağız," dedi.

Asayiş Verileri ve Güvenlik Önlemleri

Son bir ay içinde Malatya'da 2,481 asayiş olayı yaşandığını ifade eden Yavuz, 67 tabanca, 1,094 fişek, 70 av tüfeği ve çeşitli kesici aletlerin ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, evden hırsızlık vakalarında %48, iş yerinden hırsızlıkta ise %26.3 oranında azalma sağlandığını vurguladı.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu ile mücadeleye de dikkat çeken Yavuz, son bir ayda 275 narkotik olayı yaşandığını ve 28 zanlının tutuklandığını aktardı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin arasında 268 gram metamfetamin, 52 bin 345 gram esrar gibi maddeler de bulundu.

Trafik Güvenliği ve Düzensiz Göç

Vali Yavuz, trafik denetimleri hakkında da bilgi vererek, son bir ayda 5 ölümlü trafik kazası ve 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ayrıca, 351 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 4 zanlının tutuklandığını belirtti.

Yeni Eğitim Yılı ve Güvenlik Önlemleri

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliği üzerinde de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali Yavuz, "Çocuklarımızın sağlığına kasteden her kirli elle kararlılıkla mücadele edeceğiz," diyerek, halkın desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Hızlı Yıkım ve İnşaat Süreci

Deprem sonrası yıkım ve inşaat ihale süreçlerine değinen Yavuz, "Olağanüstü dönemlerde olağan yöntemlerle deprem sorunlarını çözmek mümkün olmuyor," ifade ederek, yasal prosedürlerin zaman kaybettireceğini belirtti. "Prosedürlere takılmayacağız, bu şehir çok daha bekler," diye ekledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, ağustos ayı asayiş...

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, ağustos ayı asayiş verilerine ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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