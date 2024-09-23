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Malatya'da Deprem Sonrası Kütüphane Desteği

Hayırseverler, deprem sonrası Malatya'da Gazi Osman Paşa İlkokulu'na kütüphane kazandırdı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 19:40
Malatya'da Deprem Sonrası Kütüphane Desteği

Malatya'da Kütüphane Desteği

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Malatya'daki Gazi Osman Paşa İlkokulu'na hayırseverlerin desteğiyle bir kütüphane kazandırıldı.

Okul Müdürü'nden Açıklama

Okul Müdürü Muhammet Gül Özbey Çakır, "Okulumuz depremden etkilendi ama devlet ve halk işbirliğiyle bu zorlukları aştık. Eğitim öğretim yeniden başladı," dedi.

Parlak Gelecekler Derneği'nin Rolü

Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Mahmut Karaca da Parlak Gelecekler Derneği'ne teşekkür ederek, kütüphanenin önemine değindi.

Dernek Başkanı Asena Bal'ın Görüşleri

Parlak Gelecekler Derneği Başkanı Asena Bal, "Depremden zarar gören okullara kalıcı projeler üretmek amacıyla yola çıktık. Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda kütüphane kurarak ilk projelerimizi hayata geçirdik," şeklinde konuştu.

Kitaplarla Kalıcı Bir Miras

Bal, "Kütüphanemizi kurarak çocuklarımıza kalıcı bir miras olan ilk adımı atmanın gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 2 bin kitabımız var," ifadelerini kullandı.

Çocuklar İçin Psiko-Sosyal Destek

Melisa Tan, kütüphanenin sadece kitaplardan ibaret olmayacağını, yazar oturumları ve atölyeler düzenleyeceklerini belirtti. "Çocuklar, kütüphaneye girdiklerinde dertlerini kapıda bırakıp kitaplarla bir dünyaya açılmalılar," dedi.

Öğrencilerin Mutluluğu

Öğrenciler de kütüphane hizmetinin kendilerine sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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