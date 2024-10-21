Malatya'da Deprem Sonrası Okullar Yeniden Açıldı

Malatya'da Eğitim Hayatı Yeniden Başladı

Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, eğitim faaliyetlerine ara verilen 21 okulda eğitim yeniden başlatıldı.

Onarım Çalışmaları Tamamlandı

Depremin ardından il genelinde onarım çalışmalarını hızla tamamlayan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmek adına gerekli önlemleri aldı.

AA muhabirinden alınan bilgilere göre, depremin etkisiyle okullarda bazı küçük çaplı hasarlar meydana gelmişti. Bu hasarlar arasında boya ve sıva bozulmaları bulunuyordu.

Valilikten Açıklama

Malatya Valiliği, depremin ardından okul binalarındaki onarımların tamamlanmasının ardından eğitim öğretime devam edileceğini duyurmuştu. Bugün itibarıyla eğitim faaliyetleri yeniden başladı.

Malatya'daki okullarda eğitim sürecinin aksamadan devam etmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış durumda.