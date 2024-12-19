Malatya'da Depreme Dayanıklı Kerpiç Ev İnşası Tamamlandı

Malatya'da Depreme Dayanıklı Kerpiç Ev İnşası Gerçekleşti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya yönelik önemli bir adım atıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Alaçam liderliğinde, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde evi yıkılan Emine Alagöz için depreme dayanıklı bir kerpiç ev inşa edildi.

Proje Hakkında Detaylar

Doç. Dr. Sema Alaçam, projede geleneksel yapı malzemesi olan kerpici modernize ederek, sıkıştırılmış toprak tekniği kullanarak ihtiyaç sahibi aileye ev yaptıklarını açıkladı. Öğrenciler ve gönüllülerle birlikte inşa edilen ev, "Emine Teyze" ismiyle anılıyor.

Alaçam, yaptığı açıklamada, "Yapıda kullanılabilecek toprak numunelerini alarak laboratuvar testi yaptık. Yüzey toprağı olmayacak, 60 santimetre derinlikten güneş ve bitki görmemiş toprak kullanmak zorundaydık. Belediyenin desteği ile temin ettiğimiz toprağı eleyerek, %10 katkı maddesi ekleyerek yapıyı depreme dayanıklı hâle getirdik, az su ile sıkıştırma işlemi yaptık." dedi.

Hızlı ve Ekonomik Çözüm

İnşaat sürecinin 3 aylık bir süreyi kapsadığını belirten Alaçam, gönüllülerin desteği ile 30 günde duvarları tamamladıklarını, toplamda 100’den fazla kişinin projeye katkı sağladığını ifade etti. Öğrencilerin, mezunların ve gönüllülerin yer aldığı projede mimarlık, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlık öğrencileri aktif olarak görev aldı.

Barınma Sorununa Çözüm Sunma Amacı

Alaçam, proje için ilgi çekici bir hedef belirleyerek, "Sıkıştırılmış toprak yapı, hızlıca ölçeklendirilebilir ve farklı bölgelerde barınma sorununa cevap verebilecek potansiyel taşıyor. Projeyi, herkesin kendi evini yapabileceği bir aşamaya getirmeyi hedefliyoruz." diye vurguladı.

Depremzedelerin Teşekkür Mesajı

Depremzede Emine Alagöz, İTÜ öğretim üyeleri, mezunları ve öğrencilerine teşekkür ederek, "Bana böyle bir şans verdiler. Eşim kemoterapi görüyor. Öğrencilere başarılar diliyorum, hepsinin Emine teyzesiyim." şeklinde konuştu. Ayrıca, Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden bu yıl mezun olan İncinur Gökçe, Türkiye'nin değişik üniversitelerinden 100'den fazla öğrenci ve mezunla birlikte evi inşa ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depreme dayanıklı kerpiç ev yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Alaçam, gazetecilere açıklama yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depreme dayanıklı kerpiç ev yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Alaçam, gazetecilere açıklama yaptı.