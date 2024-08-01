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Malatya'da Devrilen Tırda Üç Kişi Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:57
Malatya'da Devrilen Tırda Üç Kişi Yaralandı

Malatya'da Kaza: Küçükbaş Hayvan Yüklü Tır Devrildi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, küçükbaş hayvan yüklü bir tır devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olayın meydana geldiği yer Doğanşehir-Adıyaman kara yolu üzerindeki Erkenek Tüneli çıkışı oldu.

Kaza Anı ve Yaralılar

23 AEF 995 plakalı tırı, S.G. isimli sürücü yönetiyordu. Devrilme sonucunda sürücüsü S.G. ile beraber araçta bulunan N.A. ve H.I. yaralandı.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci

Hızla olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Burada yapılan müdahale sonrasında yaralılar, daha ileri tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayvanlar da Telef Oldu

Kazada tırın dorsesinde bulunan 40 küçükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi.

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