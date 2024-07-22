Malatya'da Dolandırıcılık Şüphelisi 178 Saatlik Görüntü İle Yakalandı

Dolandırıcılık Skandalı: Malatya'da Şüpheli Yakalandı

Malatya'da, telefonla aradığı kişilere kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran bir şahıs, 178 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı.

Polis Ekipleri Çalışmalara Hız Verdi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, dolandırıcılık mağdurunun şikayeti üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının izini sürmek için harekete geçti.

Güvenlik Kameralarının Önemi

Ekipler, kentteki farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarından elde edilen 178 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. Bu analiz sonucu şüphelinin kimliği Z.K. olarak belirlendi.

Şanlıurfa'da Yakalanma anı

Şüphelinin Şanlıurfa'da bulunduğunu tespit eden polis, bu şehirdeki meslektaşlarıyla irtibata geçerek Z.K.'nın yakalanmasını sağladı.

Yapılan Aramada Şaşırtıcı Buluntular

Zanlının adresinde gerçekleştirilen aramada ruhsatsız bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 123 mermi, iki laptop ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki İşlemlerin Ardından Tutuklama

Malatya'ya getirilen Z.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik Kameralarında Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, zanlının kente araçla gelişi, telefonla konuşması, elinde poşetle yürüyüşü ve bir marketten alışveriş yaparken anları yer alıyor.

Malatya'da, telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen ve 178 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Zanlının adresinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 123 mermi, 2 laptop ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.