Malatya'da Don ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim durduruldu, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:15
Malatya'da Don ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Malatya'da Eğitime Ara Verildi

Malatya'da meydana gelen don ve buzlanma koşulları nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi. Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kararı duyurdu.

Hava Durumu Uyarıları Devam Ediyor

Vali Yavuz, bölgedeki meteorolojik uyarıların halen geçerli olduğunu belirterek, don ve buzlanmanın eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Bu nedenle, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilecektir.

Kamu Kurumlarına İdari İzin

Ayrıca, Yavuz, yarın kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı. Bu durum, çalışanların güvenliğini ön planda tutmak amacıyla hayata geçirilmiştir.

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