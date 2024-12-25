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Malatya'da Ehliyet Sınavlarında Kopya Skandalı: Üç Şüpheli Yakalandı

Malatya'da ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalanan 2 kişi ve onlara yardım eden 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:30
Malatya'da Ehliyet Sınavlarında Kopya Skandalı: Üç Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Kopya Düzeneği İle Sınav Skandalı

Malatya'da gerçekleşen ehliyet sınavlarında kopya düzeniyle sınava giren 2 şüpheli ve onlara yardım eden 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (e-MTSK) sınavlarına yönelik özel bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan Operasyonda Neler Ele Geçirildi?

Yapılan operasyonda, sınav sırasında kopya düzeneği kullandığı tespit edilen D.E. ve G.Y. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 kulak içi kulaklık, 2 uzaktan bağlantı sağlayan Wi-Fi cihazı, 2 kamera, 1 akıllı cep telefonu ve 1 bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Bu operasyonda şüphelilere yardım eden E.D. de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Malatya'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi ile bu kişilere yardım eden 1 şüpheli...

Malatya'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi ile bu kişilere yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kopya düzeneğinde kullanılan 3 kulak içi kulaklık, 2 uzaktan bağlantı sağlayan Wi-Fi cihazı, 2 kamera, 1 akıllı cep telefonu ve 1 bluetooth kulaklık ele geçirildi.

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