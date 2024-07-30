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Malatya'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:58
Malatya'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da Üzücü Bir Olay

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi'nde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Olay yerinde hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda kişinin elektrik akımına kapıldığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazenin Kimliği ve İlgili İşlemler

Polis ekiplerinin olaya ilişkin yaptığı araştırma neticesinde, hayatını kaybeden kişinin Nihat Güney (40) olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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