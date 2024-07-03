Malatya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET KAZASI MALATYA'DA CAN ALDI



Malatya'da akşam saatlerinde Sivas istikametine seyir halinde olan bir otomobil ile plakası belirlenemeyen bir motosikletin kesiştiği kaza, büyük üzüntüye neden oldu.

Malatya-Sivas karayolu Anayurt Bulvarı mevkiinde gerçekleşen kaza, kavşakta meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet metrelerce savruldu. Kazada motosiklette bulunan Serdar Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Serdar Aslan'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Kazanın ardından Serdar Aslan'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olay yerine gelen yakınları, yaşanan acı haberi alır almaz sinir krizleri geçirdi.



Kaza ile ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza şartlarını ve sorumlulukları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

