Malatya'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu beş kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:20
Malatya'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde Kazada 5 Kişi Yaralandı

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde yaşanan feci bir trafik kazasında beş kişi yaralandı. M.K. yönetimindeki 44 ABG 531 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı üzerinde, M.S.T. tarafından kullanılan 06 DCM 428 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber vererek yardım çağrısında bulundu. Olay yerine kısa süre içerisinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.K, M.S.T, Y.T, D.T. ve İ.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza...

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza...

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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