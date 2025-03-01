Malatya'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı

Feci Kaza Malatya'da Gerçekleşti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, sürücü Talha Taş hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı.

Olayın Detayları

22 yaşındaki Talha Taş'ın kullandığı 44 HL 067 plakalı otomobil, Buhara Bulvarı üzerinde ilerlerken refüje çarparak devrildi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi ve olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı İkisi İçin Acil Müdahale

Kazanın gerçekleştiği noktada Talha Taş olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde sıkışan I.Ç. itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kurtarıldı. Yaralı kişi, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın sebebine dair incelemeler devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.