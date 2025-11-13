Malatya'da feci trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kaza, saat 20.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu TÜVTÜRK Kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen S.Ç. idaresindeki 34 E 0353 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Ö.T. yönetimindeki 23 AAZ 953 plakalı Scania marka tır ile N.B. idaresindeki 44 BF 510 plakalı halk otobüsüne çarptı.
Ortaya çıkan şiddetli çarpışmada otomobilde yolcu olarak bulunan Cengiz Özen (27) ile Ahmet Çelik (30) hayatını kaybetti; S.Ç., M.Ç. ve N.B. yaralandı.
Müdahale ve soruşturma
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Öte yandan, kaza anı kameraya yansıdı; yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
