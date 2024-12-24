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Malatya'da FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem İmamı' Yakalandı

Malatya'da FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı' A.F.E., güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:32
Malatya'da FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem İmamı' Yakalandı

FETÖ'ye Yönelik Önemli Bir Operasyon

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında gerçekleştirilen soruşturma neticesinde örgütün "emniyet mahrem imamı" A.F.E. güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Valilik Açıkladı

Malatya Valiliği, operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen üç aylık planlı çalışmanın ardından FETÖ'ye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

A.F.E.'nin Faaliyetleri

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.F.E.'nin FETÖ'nün Elazığ'daki "emniyet mahrem yapılanması" içinde etkinlik gösterdiğini ve geçmişte Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde "Halit" kod adıyla rütbeli personele sorumlu "mahrem imam" olarak görev yaptığını tespit etti.

Detaylı incelemeler sonucunda, A.F.E'nin 4 ByLock hesabı kullandığı, sahte kimlikle seyahat ettiği ve sorumlu olduğu hiçbir resmi kayıtta görünmeyen bir özel eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirlendi. Ayrıca, 2017 yılından bu yana "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Mahrem İamın Eşi de Yakalandı

Aynı suçtan aranan A.F.E.'nin eşi M.E. de Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda yakalandı.

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