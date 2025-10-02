Malatya'da Freni Arızalan Kamyon 15 Araca Çarptı: 5 Yaralı

Yer: Paşaköşkü Mahallesi, Yeşilyurt — Plaka: 44 AGC 632

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan bir kamyon, kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptı ve devrildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada 5 kişi yaralandı ve ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü Tanığının İfadesi

Kazanın görgü tanıklarından Cihat Kaya, "Trafik ışıkları bize yandı, ben caddeye doğru çıkarken 50-60 metre ileriden sağa döndüm. Kamyon yukarıdan geliyordu. Orda birine çarptı ben sokağa girdikten sonra yaklaşık 10 saniye geçti, buradaki bütün araçlara çarptı ve üzerindeki mıcırı dökerek devrildi." dedi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME: Yaralı sayısı ve görgü tanığının ifadesi eklendi.