Malatya'da 'Gazze Direnişi ve Kudüs' Paneli Gerçekleştirildi

Malatya'da düzenlenen panelde Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, Türk halkına seslenerek destek istedi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:19
Malatya'da 'Gazze Direnişi ve Kudüs' Paneli Gerçekleştirildi

Malatya'da 'Gazze Direnişi ve Kudüs' Paneli

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından düzenlenen 'Gazze Direnişi ve Kudüs' paneli, dikkat çekici açıklamalara sahne oldu. Panelde konuşan Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi.

Ebu Zuhri, Türk halkının Gazze'nin haklı davasında yalnız olmadığını, Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, "Buradan siz Malatyalı kardeşlerimize müjde olarak söylüyorum; Hamas ve Kassam Tugayları çok iyi durumda. 15 aydan beri güçlerini kaybetmediler. İsrail ise acziyet içinde." ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve Barış Görüşmeleri

Ebu Zuhri, son günlerde barış görüşmelerinin masada olduğuna dikkati çekerek, "Savaşı bitirmek için, ateşkese ulaşmak için çok yaklaşıldı. Biz halkımızın yararına, sivilleri muhafaza etmek için esneklik göstermeye başladık." dedi.

Halklarının acı çektiğine vurgu yapan Ebu Zuhri, "Sivil halkımıza acı verebilirler ama mücadele azmimizi, ruhumuzu kırmaya güçleri yetmeyecek." şeklinde konuştu. Ayrıca, Batı desteğiyle uygulanan soykırımın durması için gayret ettiklerini de belirtti.

İslam Ümmetinin Birliği

Ebu Zuhri, Batılı ülkelerin bir araya gelerek İsrail'in yanında durduğunu, Gazze ve Kudüs'ü yok etmeye çalıştıklarını aktararak, İslam ümmetinin bu noktada birleşmesi gerektiğini vurguladı. Türk halkının desteğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Ebu Zuhri, "Aksa Tufanı sadece bir senaryo. Gayemiz Gazze ve Filistin'in özgürlüğüdür." dedi.

Panele Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de katıldı.

Malatya'da "Gazze Direnişi ve Kudüs" paneli düzenlendi. Hamas'ın yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri...

Malatya'da "Gazze Direnişi ve Kudüs" paneli düzenlendi. Hamas'ın yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri (sol 4), Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (solda 3) ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit (sol 2) de katıldı.

Malatya'da "Gazze Direnişi ve Kudüs" paneli düzenlendi. Hamas'ın yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri...

Malatya'da "Gazze Direnişi ve Kudüs" paneli düzenlendi. Hamas'ın yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri (sol 4), Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (solda 3) ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit (sol 2) de katıldı.

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