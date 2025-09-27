Malatya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Kudüs Kardeşlik Platformu'ndan Çağrı

Malatya'da toplanan vatandaşlar İsrail'in Gazze uygulamalarını protesto etti; Kudüs Kardeşlik Platformu güvenli insani yardım koridoru ve Küresel Sumud Filosu koruması talep etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 21:25
Malatya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Kudüs Kardeşlik Platformu'ndan Çağrı

Malatya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Malatya'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını protesto etmek üzere bir araya geldi. Eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan grup, "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Boyun eğme işgale, gideceğiz Gazze'ye" sloganlarıyla Kernek Meydanı'na yürüdü.

Kernek Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve katılımcılar basın açıklaması için toplandı.

Malik Çiftçi'den Sert Tepki ve Talepler

Kudüs Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Malik Çiftçi, Gazze'de devam eden hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının soykırıma dönüştüğünü söyledi. Çiftçi, çocukların, kadınların ve yaşlıların açlıktan hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Çiftçi, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan bir girişim olduğunu ve bunun insanlık vicdanının ortak yansıması olduğunu kaydetti. Filonun korunması ve sivil toplumun barışçıl girişimlerinin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Çiftçi, Gazze'ye güvenli ve kesintisiz bir insani yardım koridoru açılması gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı: "Gazze'ye denizden insani erişim hakkı garanti edilmelidir. İsrail'in yasa dışı ablukası ve soykırım uygulamaları derhal sona erdirilmelidir."

Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Malatya'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek üzere yürüyüş...

Malatya'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek üzere yürüyüş yaptı.

Malatya'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek üzere yürüyüş...

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Eğirdir Çayköy'de Orman Yangını Söndürüldü
2
Tayland: Kamboçya Sınırından Hafif Silah Ateşi — Ordu Alarmda
3
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Otluk Yangını İtfaiye Söndürdü
4
KKTC'den NAVTEX Protestosu: 'Ramform Hyperion' İzinsiz Faaliyetleri
5
Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun: 500 Polisle Şehrin Huzuru İçin Seferberlik
6
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
7
Başsavcı Şentürk Taşkent'te: TDT ve EİT Başsavcıları Toplantılarına Katılacak

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı