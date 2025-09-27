Malatya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Kudüs Kardeşlik Platformu'ndan Çağrı

Malatya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Malatya'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını protesto etmek üzere bir araya geldi. Eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan grup, "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Boyun eğme işgale, gideceğiz Gazze'ye" sloganlarıyla Kernek Meydanı'na yürüdü.

Kernek Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve katılımcılar basın açıklaması için toplandı.

Malik Çiftçi'den Sert Tepki ve Talepler

Kudüs Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Malik Çiftçi, Gazze'de devam eden hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının soykırıma dönüştüğünü söyledi. Çiftçi, çocukların, kadınların ve yaşlıların açlıktan hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Çiftçi, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan bir girişim olduğunu ve bunun insanlık vicdanının ortak yansıması olduğunu kaydetti. Filonun korunması ve sivil toplumun barışçıl girişimlerinin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Çiftçi, Gazze'ye güvenli ve kesintisiz bir insani yardım koridoru açılması gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı: "Gazze'ye denizden insani erişim hakkı garanti edilmelidir. İsrail'in yasa dışı ablukası ve soykırım uygulamaları derhal sona erdirilmelidir."

Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

