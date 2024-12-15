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Malatya'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Malatya'da gerçekleştirilen çalıştayda, gençlerin düşünceleriyle yeni bir politika belgesi oluşturulması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 18:52
Malatya'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Malatya’da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Malatya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" başarılı bir şekilde düzenlendi. İlhan Akıncı Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleşen çalıştayın açılışında, Malatya Valisi Seddar Yavuz önemli açıklamalarda bulundu.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Vali Yavuz, Türk milletinin tarih boyunca kurduğu büyük imparatorlukları hatırlatarak, "Türkler her şartta mazlumların ve mağdurların yanında olmuştur. Biz insanları inancı veya siyasi görüşüyle ayırmıyor, ülkemizi seven herkesle kucaklaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Gençlerin bu ülkenin kaderiyle kendi kaderlerini eşleştirmeleri gerektiğinin altını çizen Yavuz, bağımsızlık için dijital dönüşüm ve yapay zekanın önemini de vurguladı. Yavuz, "Siber güvenlik ve gıda arz güvenliğinde kendisine yetemeyen bir ülkenin bağımsızlığından bahsedilemez. Bu yüzden dijital dönüşüme özel önem veriyoruz." dedi.

Gençlik Politika Belgesi Üzerine Fikirler Alınacak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise gençlere fırsatlar sunmak ve topluma katılımlarını artırmak amacıyla yeni bir gençlik politika belgesi oluşturduklarını ifade etti. Kayhan, çalıştaya katılan kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini toplayarak hedef ve eylemleri netleştireceklerini belirtti.

Malatya'da gerçekleştirilen bu çalıştay, gençlerin sesini duyurması ve katılımcı bir demokrasi anlayışının geliştirilmesi açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirilmekte.

Malatya’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon...

Malatya’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Malatya’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon...

Malatya’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

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