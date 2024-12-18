Malatya'da Güvenlik Korucusu Kayalıklarda Ölü Bulundu

Malatya'da Güvenlik Korucusu Ölü Bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, görevli güvenlik korucusu Mehmet Alabacak (30), kırsaldaki kayalıklarda ölü olarak bulundu. Olay, Örencik Mahallesi'nde meydana geldi.

Vatandaşların kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Merkezin yönlendirmesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde, cesedin Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı ve olayın detaylarının araştırıldığı bildirildi. Alabacak'ın, hayvanlarını otlatırken kayalıklardan düştüğü ve tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandığı iddia ediliyor.

Olayla ilgili araştırmalar devam etmekte.