Malatya'da havalı tabancayla deneme atışında genç bacağından yaralandı

Malatya'da havalı tabanca ile deneme atışı sırasında seken saçma sonucu S.K. (25) sol bacağından yaralandı; yaralı hastaneye kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 18:44
Malatya'da havalı tabancayla deneme atışında genç bacağından yaralandı

Malatya'da havalı tabancayla deneme atışında genç yaralandı

Olayın ayrıntıları

Malatya'da, saat 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, havalı tabanca ile deneme atışı yaptığı sırada seken saçma sonucu bir kişi bacağından yaralandı.

İddiaya göre, cadde üzerindeki bir okul önünde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralının kendi imkanlarıyla Battalgazi Devlet Hastanesine gittiği belirlendi.

Yapılan incelemede yaralının S.K. (25) olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan muayenede, şahsın sol bacağında giriş tespit edildi. İlk ifadesinde S.K., havalı tabanca ile deneme atışı yaptığı sırada seken saçmanın kendisine isabet ettiğini ve hastaneye gelmeden önce silahı aracından attığını söylediği öğrenildi.

Polis, şahsın başkası tarafından da yaralanmış olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

KAZARA KENDİNİ VURAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

KAZARA KENDİNİ VURAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

KAZARA KENDİNİ VURAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gönen’de 10 Kasım Siren Krizi: 'Bu ne saygısızlık' Tepkileri Yükseldi
2
Kocaeli'de 10 Kasım Mevlidine Protesto Çağrısı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
3
Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
4
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
5
Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret — 87. Yılda Saygı
6
Ankara Çankaya'da Silahlı İntihar Girişimi: Şüpheli Teslim Oldu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri