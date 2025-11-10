Malatya'da havalı tabancayla deneme atışında genç bacağından yaralandı

Malatya'da havalı tabancayla deneme atışında genç yaralandı

Olayın ayrıntıları

Malatya'da, saat 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, havalı tabanca ile deneme atışı yaptığı sırada seken saçma sonucu bir kişi bacağından yaralandı.

İddiaya göre, cadde üzerindeki bir okul önünde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralının kendi imkanlarıyla Battalgazi Devlet Hastanesine gittiği belirlendi.

Yapılan incelemede yaralının S.K. (25) olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan muayenede, şahsın sol bacağında giriş tespit edildi. İlk ifadesinde S.K., havalı tabanca ile deneme atışı yaptığı sırada seken saçmanın kendisine isabet ettiğini ve hastaneye gelmeden önce silahı aracından attığını söylediği öğrenildi.

Polis, şahsın başkası tarafından da yaralanmış olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

KAZARA KENDİNİ VURAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI