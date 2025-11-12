Malatya'da Hırsızlık Zanlıları Kovalamada İşçiyi Silahla Yaraladı

Olayın Detayları

Malatya'da bir sitede güçlendirme çalışması yapan işçiler ile hırsızlık zanlıları arasında yaşanan kovalamaca, bir işçinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede güçlendirme çalışması yapan işçilerden A.Y. ile hırsızlık zanlısı oldukları değerlendirilen 2 kişi arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında şüphelilerden birinin ateş açması sonucu A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

HIRSIZLIK ZANLILARI KAÇARKEN İŞÇİYİ VURDU