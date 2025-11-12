Malatya'da Hırsızlık Zanlıları Kovalamada İşçiyi Silahla Yaraladı

Malatya Yeşilyurt'ta güçlendirme çalışmasında çıkan kovalamacada A.Y., şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Polis, kaçan zanlıları arıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 22:42
Malatya'da Hırsızlık Zanlıları Kovalamada İşçiyi Silahla Yaraladı

Malatya'da Hırsızlık Zanlıları Kovalamada İşçiyi Silahla Yaraladı

Olayın Detayları

Malatya'da bir sitede güçlendirme çalışması yapan işçiler ile hırsızlık zanlıları arasında yaşanan kovalamaca, bir işçinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede güçlendirme çalışması yapan işçilerden A.Y. ile hırsızlık zanlısı oldukları değerlendirilen 2 kişi arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında şüphelilerden birinin ateş açması sonucu A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

HIRSIZLIK ZANLILARI KAÇARKEN İŞÇİYİ VURDU

HIRSIZLIK ZANLILARI KAÇARKEN İŞÇİYİ VURDU

HIRSIZLIK ZANLILARI KAÇARKEN İŞÇİYİ VURDU

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı