Malatya'da Hırsızlık Zanlısı Polise Bıçaklı Saldırı: Bir Yaralı

Malatya'da hırsızlık şüphelisi, gözaltına alınırken polis memurunu bıçakla yaraladı, zanlı ise vurularak etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 00:05
Malatya'da Hırsızlık Zanlısı Polise Bıçaklı Saldırı: Bir Yaralı

Malatya'da Hırsızlık Zanlısı Polise Bıçaklı Saldırı

Malatya'da bir hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerine bıçakla saldırarak bir memurun yaralanmasına neden oldu. Olay, Bulgurlu Mahallesi'ndeki Malet-2 konteyner kentinde gerçekleşti.

30 yaşındaki İ.K. isimli zanlı, hırsızlık suçundan arandığı sırada gözaltına alınmaya çalışıldı. Ancak, polis ekipleriyle girdiği mücadelede bıçakla sevk edilen polis memuru E.D. yaralandı.

Zanlı, bu esnada bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, hırsızlık zanlısı da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede detaylı çalışma başlattı.

Malatya'da hırsızlık şüphelisini gözaltına almaya çalışan polislerden biri uğradığı bıçaklı...

Malatya'da hırsızlık şüphelisini gözaltına almaya çalışan polislerden biri uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da hırsızlık şüphelisini gözaltına almaya çalışan polislerden biri uğradığı bıçaklı...

Malatya'da hırsızlık şüphelisini gözaltına almaya çalışan polislerden biri uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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