Malatya'da İki Yük Treni Çarpıştı: Makinist Hafif Yaralandı

Malatya Hekimhan'da iki yük treninin çarpışması sonucu bir makinist hafif yaralandı; demir yolu trafiği kapatıldı, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:06
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kırsal Hasançelebi Mahallesi yakınlarında iki yük treninin çarpışması sonucu bir makinist hafif şekilde yaralandı.

Çarpışma ve Müdahale

Olayda, Malatya'dan Sivas istikametine giden özel bir şirkete ait yük treni ile karşı yönden gelen TCDD'ye ait yük treni çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan makinist, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşım ve İnceleme

Kaza nedeniyle bölgede demir yolu trafiği kapatıldı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin çarpışması sonucu hafif yaralanan makinist hastaneye kaldırıldı.

