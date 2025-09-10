Malatya'da İki Yük Treni Çarpıştı: Makinist Hafif Yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kırsal Hasançelebi Mahallesi yakınlarında iki yük treninin çarpışması sonucu bir makinist hafif şekilde yaralandı.

Çarpışma ve Müdahale

Olayda, Malatya'dan Sivas istikametine giden özel bir şirkete ait yük treni ile karşı yönden gelen TCDD'ye ait yük treni çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan makinist, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşım ve İnceleme

Kaza nedeniyle bölgede demir yolu trafiği kapatıldı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

