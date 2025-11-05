Malatya'da İkinci El Otomobil Fiyatları Geriledi — Galericiler 'Şimdi Alın' Uyarısı

Malatya'da ikinci el otomobil fiyatları ortalama 200 bin TL geriledi; galericiler haksız rekabet ve faizlerin sektörü daralttığını belirterek alıcılara 'şimdi doğru zaman' dedi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:51
Malatya'da İkinci El Otomobil Fiyatları Geriledi — Galericiler 'Şimdi Alın' Uyarısı

Malatya'da İkinci El Otomobil Fiyatları Geriledi — Galericiler 'Şimdi Alın' Uyarısı

Malatya’da ikinci el otomobil satışları, fiyatlardaki düşüşe rağmen durma noktasına geldi. Galerici esnafı, fiyatların ortalama 200 bin TL gerilediğini belirterek araç almak isteyenlere fırsat olduğunu söyledi.

Galerici Odasından Kritik İfade

Malatya Yakınca bölgesinde faaliyet gösteren Malatya Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede, sektördeki daralmanın faiz oranları, altın fiyatlarındaki değişim ve haksız rekabetten kaynaklandığını vurguladı. Ede, "Bazı kişiler devletin memur veya işçisi olarak sektörde korsan ticaret yapıyor. Bu hem esnafımıza hem de devletimize ciddi zarar veriyor" dedi.

Çözüm Talebi ve Alıcıya Tavsiye

Ede, haksız rekabetin önüne geçilmesi için devletin daha caydırıcı yaptırımlar uygulamasını talep ettiklerini kaydetti. Araç almak isteyen vatandaşlara yönelik tavsiyesinde ise, "Yüzde 10-20 civarında fiyat düşüşü var. 27 yıllık tecrübeme göre araç almak için şimdi doğru zaman" ifadelerini kullandı.

MALATYA'DA İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARI FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN DURMA NOKTASINA GELDİ....

MALATYA'DA İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARI FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN DURMA NOKTASINA GELDİ. FİYATLARIN ORTALAMA 200 BİN TL GERİLEDİĞİNİ BELİRTEN GALERİCİ ESNAFI ARAÇ ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA ŞİMDİ TAM ZAMANI UYARISINDA BULUNDU.

MALATYA'DA İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARI FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN DURMA NOKTASINA GELDİ....

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: N.E. Tutuklandı
2
Hazar Gölü'nde 6’ncısı Yapılan Temizlik: 10 Ton Çöp Toplandı
3
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
4
Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek
5
Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma
6
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı
7
Başkan Topaloğlu WTM Londra'da: Kemer'in Tanıtımı Öne Çıkıyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş