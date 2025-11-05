Malatya'da İkinci El Otomobil Fiyatları Geriledi — Galericiler 'Şimdi Alın' Uyarısı

Malatya’da ikinci el otomobil satışları, fiyatlardaki düşüşe rağmen durma noktasına geldi. Galerici esnafı, fiyatların ortalama 200 bin TL gerilediğini belirterek araç almak isteyenlere fırsat olduğunu söyledi.

Galerici Odasından Kritik İfade

Malatya Yakınca bölgesinde faaliyet gösteren Malatya Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede, sektördeki daralmanın faiz oranları, altın fiyatlarındaki değişim ve haksız rekabetten kaynaklandığını vurguladı. Ede, "Bazı kişiler devletin memur veya işçisi olarak sektörde korsan ticaret yapıyor. Bu hem esnafımıza hem de devletimize ciddi zarar veriyor" dedi.

Çözüm Talebi ve Alıcıya Tavsiye

Ede, haksız rekabetin önüne geçilmesi için devletin daha caydırıcı yaptırımlar uygulamasını talep ettiklerini kaydetti. Araç almak isteyen vatandaşlara yönelik tavsiyesinde ise, "Yüzde 10-20 civarında fiyat düşüşü var. 27 yıllık tecrübeme göre araç almak için şimdi doğru zaman" ifadelerini kullandı.

