Malatya'da infaz koruma memuru balkondan düşerek hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde misafirliğe gittiği evin balkonundan düşen 36 yaşındaki infaz koruma memuru Ebubekir Soylu hayatını kaybetti.

Olay yeri ve zaman

Olay, saat 05.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Yüzük Caddesi üzerindeki arkadaşlarının evinde bulunduğu öğrenilen Soylu, henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu üçüncü kattaki evin balkonundan kaldırıma düştü.

Soruşturma ve işlemler

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde infaz koruma memuru Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

