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Malatya'da İnşaat Hırsızlığına 4 Tutuklama

Malatya'da 9 inşaattan malzeme çalan 4 kişi tutuklandı; güvenlik kameraları olayları kaydetti.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:48
Malatya'da İnşaat Hırsızlığına 4 Tutuklama

Malatya'da İnşaat Hırsızlığına Karşı Etkili Mücadele

Malatya'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 9 inşaattan hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şehirdeki inşaatlar arasında yaşanan bu hırsızlık olayları, halkı endişeye sevk etmişti.

Soruşturma Süreci

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 27 Haziran ile 3 Eylül tarihleri arasında inşaat sahalarında meydana gelen hırsızlık vakalarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu süreçte 478 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek, hırsızlıkları gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etti.

Operasyon ve Tutuklama

Yapılan teknik incelemelerin ardından, şüphelilerin O.G, M.D, B.A. ve E.B. olduğu belirlendi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon neticesinde, hırsızlık olaylarına karışan bu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Malzemeler Sahiplerine İade Edildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde bulunan çalıntı inşaat malzemeleri de sahiplerine geri teslim edildi.

Güvenlik Kameraları Olayı Ortaya Çıkardı

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, şüphelilerin tüm hırsızlık eylemlerini ve çalınan malzemeleri satma girişimlerini net bir şekilde belgeledi. Bu tür olayların önlenmesi amacıyla güvenlik önlemleri artırılacak.

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

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