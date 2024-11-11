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Malatya'da İnşaat İskelesinin Çökmesi: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:11
Malatya'da İnşaat İskelesinin Çökmesi: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da Trajedi: İnşaat İskelesi Çöktü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu iki işçi yaşamını yitirdi. Olay, Bostanbaşı Mahallesi Alem Sokak'taki 11 katlı bir apartmanın tadilatında meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları ve Kurtarma Çalışmaları

İşçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir gerekçeyle, inşaat iskelesi çökerek felakete sebep oldu. Çevredeki vatandaşların hemen güvenlik ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle birlikte olay yerine acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hayatını Kaybeden İşçiler

Yapılan ilk incelemelerde, işçilerden Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Olay sonrasında, cesetleri yerel adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Bu trajik olay, inşaat sektöründe güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti....

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti....

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

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