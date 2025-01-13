Malatya'da İş Makinesine Atkısı Kapanan Şekerlemeci Hayatını Kaybetti

Malatya'da İş Kazası: Şekerlemeci Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde, Hacı Derviş Mahallesi'nde şekerleme üretimi yapan İsmail Özoğul (61), atkısını dükkanında bulunan iş makinesine kaptırarak trajik bir kazada hayatını kaybetti.

Olay, iş yerine gelen çevre esnafının Özoğul'u hareketsiz görmesi ile ortaya çıktı. Durumu hemen yetkililere bildirerek polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladılar.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Özoğul'un cesedi, yapılacak yasal işlemler için cumhuriyet savcısı tarafından incelendikten sonra Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Bu üzücü olay, iş yerlerinde güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Malatya'nın Darende ilçesinde atkısını iş makinesine kaptıran şekerlemeci yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde atkısını iş makinesine kaptıran şekerlemeci yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.