Malatya'da İşçi Servisi ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 14 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası

Malatya'da işçi servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. Olay, Turgut Özal Bulvarı'ndaki Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirler Arası Otobüs Terminali Kavşağı'nda meydana geldi.

Kazanın Detayları

Cumali Ekici'nin kullandığı 44 S 5021 plakalı işçi servisi, V.E.K. yönetimindeki 44 ER 536 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay Yerine Müdahale

Olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, işçi servisi sürücüsü Cumali Ekici'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yandan, otomobil sürücüsü V.E.K. ile minibüste bulunan 13 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Malatya'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Malatya'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Malatya'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.