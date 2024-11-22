DOLAR
34,55 -0,18%
EURO
36,03 0,55%
ALTIN
2.997,82 -1,29%
BITCOIN
3.379.831,83 0,26%

Malatya'da İtfaiye, Ağaç Kovuğuna Sıkışan Köpek Yavrusunu Kurtardı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:07
Malatya'da İtfaiye, Ağaç Kovuğuna Sıkışan Köpek Yavrusunu Kurtardı

Malatya'da Kurtarma Operasyonu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, büyük bir duyarlılık örneği sergileyen itfaiye ekipleri, ağaç kovuğuna sıkışmış bir köpek yavrusunu başarılı bir şekilde kurtardı.

Olayın Gelişimi

Kadı İbrahim Mahallesi'nde bir ağacın kovuğundan köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızla olay yerine intikal etti.

Ekipler, yavru köpeği çıkarmak için başlangıçta ağacın gövdesinin bir kısmını keserek kovuğun içini biraz daha genişletti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda köpek yavrusu, güvenli bir şekilde ağaç kovuğundan kurtarıldı.

Kurtarılan yavru köpek, başarılı kurtarma operasyonunun ardından alandan uzaklaşarak özgürlüğüne kavuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesi'nde Savunma Yaptı: 'Devletimi ve Milletimi Sevmekten Vazgeçmeyeceğim'
2
Çin, ABD'yi Gazze'de Veto ile İnsanlık Vicdanının Karşısında Yer Almakla Suçladı
3
Çanakkale'de Feribot Seferlerinde Fırtına Nedeniyle İptaller Yaşanıyor
4
Çorum Valisi Çalgan, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı Unutmadı
5
G7, Netanyahu ve Gallant Hakkındaki UCM Tutuklama Emrini Görüşecek
6
Kanada, UCM'nin Netanyahu Kararının Ardından Uluslararası Hukuka Uymaya Çağırdı
7
Irak'ın Kuzeyinde 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak