Malatya'da İtfaiye, Ağaç Kovuğuna Sıkışan Köpek Yavrusunu Kurtardı

Malatya'da Kurtarma Operasyonu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, büyük bir duyarlılık örneği sergileyen itfaiye ekipleri, ağaç kovuğuna sıkışmış bir köpek yavrusunu başarılı bir şekilde kurtardı.

Olayın Gelişimi

Kadı İbrahim Mahallesi'nde bir ağacın kovuğundan köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızla olay yerine intikal etti.

Ekipler, yavru köpeği çıkarmak için başlangıçta ağacın gövdesinin bir kısmını keserek kovuğun içini biraz daha genişletti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda köpek yavrusu, güvenli bir şekilde ağaç kovuğundan kurtarıldı.

Kurtarılan yavru köpek, başarılı kurtarma operasyonunun ardından alandan uzaklaşarak özgürlüğüne kavuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.