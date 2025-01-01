Malatya'da İtfaiye, Su Kuyusuna Düşen Köpek Yavrusu için Seferber Oldu

Malatya'da İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Kurtarma Operasyonu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Orduzu Mahallesi mezarlık yolunda meydana gelen olayda, su kuyusuna düşen bir köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın ardından hızla bölgeye giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, verilen ihbara kısa sürede yanıt verdi. Ekip, halatla kuyuya inerek kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma İşlemi Başarıyla Gerçekleşti

İtfaiye erinin dikkatli ve cesurca gerçekleştirdiği kurtarma işlemi, yaklaşık yarım saat sürdü. Ekip arkadaşlarının da destek verdiği operasyonda, köpek yavrusu güvenli bir şekilde kuyudan çıkarıldı.

Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi ve hayvan, doğaya salındı. Bu olay, itfaiye ekiplerinin hayvan kurtarma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu.