DOLAR
35,36 0,02%
EURO
36,62 0,16%
ALTIN
2.983,62 -0,33%
BITCOIN
3.334.437,51 -0,74%

Malatya'da İtfaiye, Su Kuyusuna Düşen Köpek Yavrusu için Seferber Oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 20:58
Malatya'da İtfaiye, Su Kuyusuna Düşen Köpek Yavrusu için Seferber Oldu

Malatya'da İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Kurtarma Operasyonu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Orduzu Mahallesi mezarlık yolunda meydana gelen olayda, su kuyusuna düşen bir köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın ardından hızla bölgeye giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, verilen ihbara kısa sürede yanıt verdi. Ekip, halatla kuyuya inerek kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma İşlemi Başarıyla Gerçekleşti

İtfaiye erinin dikkatli ve cesurca gerçekleştirdiği kurtarma işlemi, yaklaşık yarım saat sürdü. Ekip arkadaşlarının da destek verdiği operasyonda, köpek yavrusu güvenli bir şekilde kuyudan çıkarıldı.

Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi ve hayvan, doğaya salındı. Bu olay, itfaiye ekiplerinin hayvan kurtarma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadağ'da Silahlı Saldırıda En Az 7 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da Polisten Kaçan Kamyonet Tarlaya Sıçradı: 5 Yaralı
3
Bursa'da Kaçak Kazı Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı
4
New Orleans'taki Araçlı Saldırının Şüphelisi 42 Yaşındaki Shamsud Din Jabbar
5
Sosyal Medyada Yangın Provokasyonuna Ceza
6
Yoon Suk Yeol, Görevden Uzaklaştırıldığı Güney Kore'de 'Sonuna Kadar Mücadele Edeceğim' Dedi
7
Sağlık Bakanlığı'ndan Gazze'deki Hastane Müdürü İçin Serbest Bırakılma Çağrısı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler