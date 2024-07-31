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Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Malatya'da düzenlenen başarılı kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı ve birçok kaçak ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:08
Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyon hakkında detayları kamuoyuyla paylaştı.

Operasyon Detayları

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Ele Geçirilen Ürünler

Yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 45 elektronik sigara ve 2 kulaklık gibi ürünler bulundu. Bu ürünlerin kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tespit edildi.

Şüphelilerin Durumu

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin isimleri Y.K, F.K ve M.K olarak açıklandı. Şüphelilerle ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 45...

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 45 elektronik sigara ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 45...

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 45 elektronik sigara ele geçirildi.

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