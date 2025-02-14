Malatya'da Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, bir kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Malatya-Sivas kara yolunun Arguvan kavşağında gerçekleşti.

Y.T. yönetimindeki 44 ABE 629 plakalı kamyonet, Y.A. idaresindeki kereste yüklü 50 ABH 045 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.T. ve Ali Genç, ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Genç kurtarılamadı.

Malatya'da kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.