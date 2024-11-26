Malatya'da Kar ve Tipi Nedeniyle Kapanan 337 Mahalle Yolu Yeniden Açıldı

Malatya'da Ulaşım Yeniden Sağlandı

Malatya, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 337 mahallenin yolunu açtı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 45 kırsal mahallede ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Karla Mücadele Ekipleri Görev Başında

Belediye, karla mücadele için 269 araç ve 1046 personelle yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, kar yağışının etkisiyle kapanan yolları açmak için özverili bir biçimde çalışıyor.

Kapanan Mahalle Yollarının Durumu

Kapatılan mahalle yollarından 337'si, Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Ancak, Akçadağ'da 6, Arapgir'de 4, Arguvan'da 8, Darende'de 7, Hekimhan'da 11, Kuluncak'ta 8 ve Yazıhan'da 1 mahalle yolu için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Pütürge'de Karla Mücadele Sürüyor

Kar yağışının devam ettiği Pütürge ilçesi'nde, açılan yolların kapanmaması için gün boyunca sürekli yol açma ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ekipler, kar yağışının etkilerini minimize etmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.