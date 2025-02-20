Malatya'da Kar Yağışı Devam Ediyor, 384 Mahalle Yolu Kapalı

Malatya'da etkili kar yağışı sonrası 384 mahalle yolu kapandı. Belediye, 980 personel ile açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:41
Malatya'da Kar Yağışı Devam Ediyor, 384 Mahalle Yolu Kapalı

Malatya'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Malatya'da etkili kar yağışı, şehrin cadde ve sokaklarının beyaza bürünmesine neden oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini yoğun kara bıraktı.

384 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan 384 mahalle yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Belediye, bu zorlu süreçte 980 personel ve 268 iş makinesiyle sahada hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Açıklama Yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşları kış koşullarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyararak, araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmayanların trafikte bulunmamalarını istedi.

Başkan Er, yaşanabilecek her türlü olumsuzluk için belediyenin "444 51 44" numaralı çağrı merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi gerektiğini belirtti.

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