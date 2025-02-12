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Malatya'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:40
Malatya'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde Eğitime Ara

Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Bu durum, ilçelerde eğitim faaliyetlerinin durdurulmasına neden oldu.

Doğanşehir'de Eğitime Ara Verildi

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, yoğun buzlanma, tipi ve kar yağışı nedeniyle, Bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Arapgir'de Olumsuz Hava Koşulları

Arapgir Kaymakamlığı da benzer bir açıklama yaparak, ilçede devam eden yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının etkisiyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile, engelli, diyaliz hastası ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı da ifade edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. İl Özel İdaresi...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. İl Özel İdaresi...

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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