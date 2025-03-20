Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

Malatya'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Malatya'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Cadde ve sokaklar, yörenin doğal güzelliklerini birlikte sunarak adeta kış manzarasına büründü.

Yolların Güvenliği İçin Çalışmalar Sürüyor

Karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması için yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, yollarda tuzlama ve kar temizleme işlemlerine hız vererek sürücülerin güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Bu kara kış koşullarında, bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle kar yağışından korunmaya çalışırken, Malatya'nın güzellikleri de gözler önüne serildi.