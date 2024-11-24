Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Malatya kent merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü ve bu durum özellikle araç sürücüleri için zorluklar yarattı.

Ulaşımda Zorluklar ve Temizlik Çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme ile küreme çalışmaları başlattı. Belediyeden yapılan açıklamada, 269 araç ve 1046 personel ile şehir merkezi ve kırsalda ulaşımın aksamaması için sürekli olarak çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Önemli Uyarılar ve Destek Hizmetleri

Büyükşehir Belediyesi, araç sahiplerine kış lastiği takılması konusunda uyarılarda bulunurken, kırsalda yaşayan ve özel ihtiyaçları olan vatandaşları misafirhanelerde ağırlamaya hazır olduklarını duyurdu. Kemoterapi alan, diyaliz tedavisi gören veya doğumu yaklaşan vatandaşlar için destek sağlanacağı bildirildi.

İhtiyaç içindeki kent sakinlerinin, "444 51 44" numaralı telefonu aramaları istendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Malatya kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.