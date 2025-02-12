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Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:57
Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Malatya'da Eğitime Ara Verildi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim ve öğretime 13 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Vali Yavuz'dan Açıklama

Yavuz, sosyal medya platformu X'taki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

İdari İzin Uygulaması

Vali Seddar Yavuz, ayrıca engelli çalışanlar ile hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirtti.

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