Malatya'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı

Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 21:54
Malatya'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı

Malatya'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı

Kaza ve müdahale

Malatya’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza, saat 20.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 44 AEG 472 plakalı BYD marka otomobil ile 44 AH 117 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada M.G., A.K. ve H.K. yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

İKİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 3 YARALI

İKİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 3 YARALI

İKİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 3 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 305 Sanıklı Organize Suç Davası Devam Ediyor
2
Cevdet Yılmaz, COP30'da Ahmed eş-Şara ile Görüştü — Belém'de Kritik Temaslar
3
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev’i Kabul Etti
4
Çeşme'de Jandarma Operasyonu: 40 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
5
Akçakoca'dan Uyarı: Buzhane Balığına Dikkat
6
BlackBox Kasım Programı Açıklandı: Sinema, Edebiyat ve Sanat Bir Arada
7
Gaziantep'ten Kırsala Model: 46.423 Üreticiye 5 milyon 116 bin 875 Litre Mazot Desteği

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu