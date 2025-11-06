Malatya'da Kavşakta Çarpışma: 3 Kişi Yaralandı

Kaza ve müdahale

Malatya’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza, saat 20.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 44 AEG 472 plakalı BYD marka otomobil ile 44 AH 117 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada M.G., A.K. ve H.K. yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

