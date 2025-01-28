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Malatya'da Kayıp Şahıs Ormanlık Alanda Bulundu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kaybolan Ş.D., jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:51
Malatya'da Kayıp Şahıs Ormanlık Alanda Bulundu

Malatya'da Kayıp Şahıs Ormanlık Alanda Bulundu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kaybolduktan sonra aranan bir kişi, ormanlık alanda bulundu. Bölgedeki ekipler, kayıp şahsı bulmak için yoğun bir çaba sarf etti.

Vali Yavuz'dan Açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, kayıp ihbarının dün gece alınmasıyla birlikte harekete geçtiklerini belirtti. Üran Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmayan Ş.D. için yapılan aramalar büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Yavuz, jandarma ekiplerinin drone, iz köpeği ve çok sayıda personel ile başlattığı arama çalışmalarının sonucunda, Ş.D.'nin yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda sağ olarak bulunduğunu ifade etti.

Olay, hem yerel halk hem de arama kurtarma ekipleri için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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