Haberler

Gündem

Malatya'da Korkutan Deprem! 4,8 Şiddetinde Oldu İl ve İlçelerde Hissedildi!

Malatya'da Korkutan Deprem! 4,8 Şiddetinde Oldu İl ve İlçelerde Hissedildi! Malatya'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kayıtlara geçen deprem 4,8 büyüklüğünde olurken il ve ilçelerde hissedildi.