Malatya'da Korkutan Deprem! 4,8 Şiddetinde Oldu İl ve İlçelerde Hissedildi!
Malatya'da gece saatlerinde deprem meydana geldi. Kayıtlara geçen deprem 4,8 büyüklüğünde olurken il ve ilçelerde hissedildi.
Gece saat 03.18 sularında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD)'ndan gelen açıklamada depremin yerin 7 km altında olduğu belirtildi.
Sarsıntının il ve ilçelerde hissedildiği belirtilirken deprem sonrasında olumsuz bir durumun yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.