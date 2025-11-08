Malatya'da 'Küçük Kalplerden Büyük Ezgiler' Çocuk Korosu Sahne Aldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nden miniklerden büyük müzik ziyafeti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 'Küçük Kalplerden Büyük Ezgiler' çocuk korosu konserine katıldı.

Konser, Kongre Kültür Merkezinde, şef İlknur Yazıcıoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Minik yürekler sahnede müzik ziyafeti sunarken, çocuklar izleyicilerden büyük alkış aldı.

8 yaşındaki Aslı Talya Tulaz, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım Sami amca, öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için bütün arkadaşlarım adına size teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir konserin Malatya Anadolu Kültür ve Kitap Fuarı şöleninin yapıldığı bir haftaya denk gelmesi de ayrı bir güzellik. Ben de kitap fuarına gittim ve orada çok güzel kitaplar aldım. Bütün arkadaşlarıma da kitap almalarını tavsiye ediyorum. Sami amca ben de minik bir yazarım. Yazılmış kitaplarım var, arkadaşlarıma da kitap yazmalarını tavsiye ediyorum"

Konserde ayrıca 10 yaşındaki Muhammed Siraç Akyüz, "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi. Akyüz performansını iki kez tekrarlarken, ekranda PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğrafı yansıtıldı. 14 yaşındaki görme engelli İmranur Ercan ise "Sunam" türküsünü seslendirerek dakikalarca alkışlandı ve salonda duygu yüklü anlar yaşandı.

Konseri ilgiyle takip eden Başkan Sami Er, son bölümde çocuklarla birlikte "Malatya Malatya" türküsünü söyleyip sahnede halay çekerek türküye eşlik etti.

Şef İlknur Yazıcıoğlu, konserin düzenlenmesine destek veren Başkan Er'e teşekkür ederek, "Başkanımızın depremden sonra şehrimizin yeniden ayağa kalkması için gösterdiği çaba hepimize umut oldu. Çocuklarımız için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü sadece şehrimizi değil, çocuklarımızın gönüllerini de onardınız" diye konuştu.

Başkan Sami Er ise duygularını dile getirerek şunları aktardı: "Evlatlarımızı görünce heyecanlandım. Belediye başkanı seçildiğim dönemde bir çocuğumuz, ’Başkan amca bizi sen kurtaracaksın, umudumuz sensin’ dedi. Nasıl bir göreve talip olduğumun farkındaydım ama o söz omuzlarımdaki sorumluluğu yüz kat artırdı. ’İnsanlarımız kalıcı evlerine ve iş yerlerine ulaşıncaya kadar bize durmak yasak’ dedik. Bu düsturla çalıştık. Allah’a hamd olsun Malatya’mız ayağa kalkıyor. Yıl sonunda yüzde 80’i bitecek. 2026’nın ilk çeyreğinde yaralar sarılmış olacak"

Başkan Er, şehri yeniden inşa ederken sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri de sürdürdüklerini belirterek, "Göreve ilk geldiğimizde Kitap Fuarı ve Kayısı Festivali'ni yaptık. Kültür ve Turizm Bakanımız ile yaptığımız görüşmeyle Kültür Yolu Festivalini Malatya'mızda gerçekleştirdik. Şimdi bu salonda çocuklarımızın heyecanını görünce duygulandım. Allah hepsine uzun ömürler versin, iyilerle karşılaştırsın. Seçim döneminde ’Malatya Malatya türküsünü hep birlikte söyleyeceğimiz günler gelecek’ demiştim. Bugün bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Konserin ardından Başkan Er, fotoğraf çektirmek isteyen çocukların isteklerini geri çevirmedi; çocuklarla yakından ilgilendi. Aileler de Başkan Er'e bu ilgi ve destek için teşekkür etti.

