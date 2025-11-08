Malatya'da Kuraklık Alarmı: İklim Değişikliği Kayısıyı Etkiliyor

Panelde uzmanlar uyardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "İklim Değişikliği ve Kuraklığın Malatya Tarımına Etkisi" panelinde, meteorolojik veriler ışığında kentin kuraklık sorunları ve iklim değişikliğinin kayısı üretimine etkileri tartışıldı. Alanda uzman isimler, tarımsal üretim ve ekosistem üzerindeki baskıları tüm yönleriyle ele aldı.

Açılış: Teknoloji ve insan bileşeni

Panelin açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Batar, tüketim toplumuna evrilen bir çağda yaşandığını vurgulayarak, yeni dünya düzeninde teknoloji ve insan bileşeninin doğru şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Veriler ve gözlemler

Malatya'nın meteorolojik verilerini değerlendiren Dr. Şerif Yılmaz, yaptıkları çalışmayı anlatarak 27 noktada gözlem yaptıklarını belirtti ve verileri aktardı: "Türkiye’de sıcaklıkta belirgin bir artış var. 30 yıllık periyot ortalaması 19.9 iken 2024 yılında 15.6 olarak ölçüldü. Malatya’da sıcaklık artışı eğrisi yükselişte. 27 noktada gözlem ağımız var".

Kuraklığın üç boyutu

Ziraat Odası Başkanı Fevzi Çiçek, tarımsal kuraklığın doğrudan su ile ilgili olduğunu vurguladı ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Kuraklık söz konusu olduğunda sudan bahsetmeme mümkün değil. Genel olarak baktığımızda dünya genelinde yaklaşık 1 milyar 400 kilometre küp su var. Bunun yüzde 97’si denizlerde tuzlu su olarak bulunuyor. Sadece yüzde 2,5 tatlı su var. İklim değişikliğinin en büyük etkilerinden biri su kısıtlılığıdır. Malatya’da su kaynaklarımız belki bize yetecek durumda ama yeterli alt yapının ve su kullanımında belli bir disiplin olmaması su kısıtlılığına neden oluyor. Maalesef su kullanım kültürü yok. Dolaysıyla şu an birçok bölgede su kısıtlılığı sorunu var. Diğer bir konu kuraklık. Şu anda Malatya’da soyo-ekonomik kuraklık söz konusu. Birincisi su kaynaklarımızda azalma var, bu hidrolojik kuraklığa giriyor. İkincisi yağışlarda azalma var, bu da meteorolojik kuraklığa giriyor. Üçüncüsü tarımsal kuraklık ki bunda da ilkbahar ve yaz döneminde suyu bulamamamız var. Bunların üçü bir araya geldiğinde ortaya sosyo-ekonomik kuraklık çıkıyor".

Kayısıya etkiler

Prof. Dr. Bayram Murat Asma (Malatya Turgut Özal Üniversitesi), iklim değişikliğinin kayısıya yansımalarını ve yürütülen bilimsel çalışmaları aktardı. Prof. Dr. Asma, iklim değişikliğinin tarihsel seyrini ve küresel ısınmanın boyutlarını şu şekilde özetledi: "2025 yılının anormal sıcaklıklarla geçen bir yıl oldu. İlk iklim değişikliği günümüzden 9.2 milyar yıl önce buzul çağımda yaşanmış. 150 milyon yıl geçmiş. Arkasında gelen diğer buzullaşmalarla beraber dünya kar topunu dönmüş. Dünyada iklim belli aralıklara hep değişmiş. Sanayi Devrimi’nden bu yana dünyanın ortalama sıcaklığı 1, 5 santigrat artmış. Bütün amaç 2050 yılına kadar 2 santigratlık dünya ortalama sıcaklığını aşmamak. Antartika buzulları çok önemli. Dünyanın ısınmasını engelliyorlar. Bu buzullar erirse dünyanın kliması bozulur. Artık dünyayı soğutan klima bozulma sinyalleri gösteriyor. Denizlerin, okyanusların sıcaklıkları artıyor. Aldığımız nefesin büyük kısmı, yüzde 65’i okyanuslarda üretiliyor".

Prof. Dr. Asma, iklim değişikliğinin Malatya kayısısına etkisini ise şu şekilde vurguladı: "İklim değişikliğinin kayısıya yansımasının birinci göstergesi son 15 yılda kayısı ağaçları 7 gün daha erken çiçek açmaya başladı. Diğer bir etki don olarak karşımıza çıktı. Bu da ciddi rekolte kaybına neden oldu. Bu bize iklim çılgınlığı, yani iklim tokadını gösterdi. Bu dünyanın bir dönemde anormal yağış akabinde anormal kuraklık ve yangınları gösteriyor".

Sonuç

Uzmanlar, Malatya’daki kuraklık riskinin meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal boyutlarının bir arada değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, su yönetimi, altyapı yatırımları ve tarımsal uyum stratejilerinin hızlandırılmasını önerdi.

