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Malatya'da Minibüs Kazasında 82 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Malatya'da bir minibüsün çarpması sonucu 82 yaşındaki Mehmet Akbulut hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:08
Malatya'da Minibüs Kazasında 82 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Malatya'da Tragedya: Minibüs Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, feci bir trafik kazası meydana geldi. Olay, Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde yaşandı. İ.S. isimli sürücünün kullandığı 44 BE 080 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Mehmet Akbulut'a çarptı.

Olay Yeri ve Kurtarma Çabaları

Çarpmanın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı, gelen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Akbulut kurtarılamadı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olayın ardından polis ekipleri, minibüs sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylar araştırılmaya devam ediyor.

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