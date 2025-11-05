Malatya'da Organ Bağışı Haftası: 'Nakillerle Hastalar Hayata Tutunuyor'

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen Organ Bağışı Haftası etkinliğinde, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yandal Uzmanı Doç. Dr. Zeliha Korkmaz Dişli organ naklinin önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Zeliha Korkmaz Dişli etkinlikte, "Organ nakli beyin ölümü gerçekleştikten sonra, hasta yakınlarının izniyle bir insanın organlarının başka bir insana tedavi amacıyla nakledilmesi işlemidir. Bu sayede birçok hasta yeniden sağlığına kavuşmakta, hayata tutunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bağış kimlerden yapılabilir?

Doç. Dr. Dişli, organ bağışının kaynaklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Organ bağışı canlı donörlerden ya da beyin ölümü gerçekleşmiş bireylerden yapılabilir. Canlı donörlerde 18 yaşını doldurmuş ve kendi rızasıyla bağış yapan kişilerden nakil yapılabilir. Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerde ise yakınlarının onayıyla organ bağışı gerçekleştirilebilir".

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas, ince bağırsak gibi organların yanı sıra kornea, kalp kapakçığı, kemik, deri ve tendon gibi dokuların da bağışlanabildiğini vurgulayan Dişli, organ bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bekleyen hasta sayısı ve farkındalık çalışmaları

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Engin Yılmaz, Türkiye genelinde 32 binin üzerinde hastanın organ beklediğini belirterek, "Özellikle beyin ölümü gerçekleşmiş kadavralardan yapılan bağışlar yeterli değil. Bu nedenle her yıl yüzlerce hasta organ beklerken hayatını kaybediyor. Organ bağışı haftası boyunca farkındalık artırıcı eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

Yılmaz, hastane konferans salonu yanında kurulan organ bağışı standının hafta boyunca açık olacağını ve vatandaşların e-Nabız üzerinden de organ bağışı yapabileceğini hatırlattı. Sürece destek veren Başhekim Doç. Dr. Fatih Gönültaş ve hastane yönetimine teşekkür eden Yılmaz, tüm vatandaşları organ bağışı standına davet etti.

