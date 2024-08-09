Malatya'da Organ Bağışı Üzerine Önemli Vurgular

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Malatya'da Konuştu

Malatya'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının toplum bakımından kritik bir konu olduğunu vurguladı. "Organlarımızı özellikle bağışlamamız gerektiğini toplumuzun bilmesi gerekir. Ölülerimizin organlarını toprağa gönderip, canlılarımızdan maalesef böbreklerini alarak yakınlarını yaşatmaya çalışıyoruz," dedi.

Kent Yararına Sağlık Yatırımları

Memişoğlu, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çarmuzu Aile Sağlık Merkezini ziyaret ettikten sonra, Battalgazi Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı açıklamada, "Malatya'nın sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Özellikle deprem sonrası yıkılan sağlık merkezlerinin yenilenmesi için çalışmalara hız kazandıracağız," dedi.

Karaciğer Nakilleri

Malatya'nın karaciğer nakilleri alanında öne çıktığını ifade eden Bakan Memişoğlu, "Dünyanın en büyük karaciğer nakil merkezlerinden biri burada bulunuyor. Türkiye genelindeki 1700 karaciğer naklinin 300'ü Malatya'da gerçekleştiriliyor. Bu konuda büyük katkı sağlayan yerel sağlık profesyonellerine teşekkür ediyorum," diye ekledi.

Bakan Memişoğlu'na gerçekleştirilen ziyaretlerinde Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve çeşitli milletvekilleri eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Vali Seddar Yavuz'u (solda) ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Vali Seddar Yavuz'u (solda) ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Vali Seddar Yavuz'u (solda) ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Vali Seddar Yavuz'u (solda) ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Vali Seddar Yavuz'u (solda) ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Vali Seddar Yavuz'u (solda) ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Vali Seddar Yavuz'u (solda) ziyaret etti.