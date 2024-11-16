Malatya'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi ve sonuç olarak 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Olay, Ş.B. tarafından kullanılan 38 JZ 630 plakalı otomobilin Malatya-Kayseri kara yolunun Yazıköy mevkisinde şarampole devrilmesiyle gerçekleşti. Kaza sonrası ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Kazada yaralanan sürücü Ş.B. ile birlikte araçta bulunan I.Y, F.N.Y, R.Z.Ş ve E.Y hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında yer alan ve araçta sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Darende ve Malatya'daki hastanelere sevk edildi. Ancak yapılan değerlendirmelerde, E.Y.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.