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Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 02:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 02:20
Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Malatya'da Feci Kaza!

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde gerçekleşen üzücü bir kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kazanın Detayları

34 HFJ 749 plakalı otomobil ile 44 AEL 895 plakalı otomobil, Malatya Çevre Yolu hava lojmanları kavşağında çarpıştı. Kazanın ardından durumu acil olan yaralılar için hızla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan birinin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

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